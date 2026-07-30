Cem Küçük Gözaltına Alındı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alındı. Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sanal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Cem Küçük, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.