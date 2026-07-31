Cem Küçük Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi
Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgi yayma ve şantaj suçlarıyla gözaltına alındı.
Gazeteci Cem Küçük, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alınan Gazeteci Cem Küçük, gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Küçük, bugün adliyeye sevk edildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Cem Küçük, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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