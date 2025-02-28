Cemal Nadir Evine Dönüyor: Bursa'da Usta Karikatüristin Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Cemal Nadir Evine Dönüyor: Bursa'da Usta Karikatüristin Sergisi Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, karikatür ustası Cemal Nadir Güler'in eserlerini sanatseverlerle buluşturan 'Cemal Nadir Evine Dönüyor' sergisini Bursa Kent Müzesi'nde açtı. Sergi, 27 Mayıs 2025'e kadar ziyaret edilebilir.

28.02.2025 13:09
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Cemal Nadir Evine Dönüyor" başlıklı sergiyle Bursalı usta karikatüristin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Bursa Kent Müzesi'nde açılan sergi, 27 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından Bursalı karikatür ustası Cemal Nadir Güler'in vefatının 78'inci yılında sanatsal mirasını yaşatmak amacıyla hazırlanan "Cemal Nadir Evine Dönüyor" isimli sergi, Bursa Kent Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürü Deniz Dalkılınç'ın danışmanlığında hazırlanan sergi, Nejat Biçen'in tasarımlarıyla hayat buldu.

Sergide, sanatçının hayatı boyunca çizdiği pek çok dergi ve gazeteye yer verildi. Güler'in yaptığı karikatürler ile bir yağlıboya tablo da izlenimine sunuldu. 27 Mayıs 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergi için Sunay Akın, Meliha-Sabahattin Köksal, Ömer Durmaz ve Zerrin Tunuman, Mehmet Tunuman ve Emincan Alemderoğlu'nun koleksiyonlarından yararlanıldı. Darüşşafaka Cemiyeti ve Cumhuriyet Gazetesi arşivi de eserlerle katkı sundu.

Serginin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergis, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergiyle birlikte Cemal Nadir Güler'in sanat anlayışının, mizahi zekasının ve toplumsal eleştirisinin günümüze aktarıldığını söyleyen Başkanvekili Sinan Nergis, "Cemal Nadir, sanat hayatı boyunca halkın içinde olmuş, insana dokunabilmiştir. Usta sanatçı, kentimizin kültürel ve sanatsal kimliğinde özel bir yere sahiptir. Hem kalemiyle hem de bakış açısıyla toplumda öncü olmuştur. Bugün hala Cemal Nadir'in güldüren ve düşündüren eserleri bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Bursa, geçmişiyle gurur duyan, sanatçısına sahip çıkan ve kültürel değerlerini geleceğe taşıyan bir kenttir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in vizyonuyla sanatın her dalına destek olmaya, sanatçıları teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

Daire Başkanı Güney Özkılınç, Cemal Nadir Güler'in ürettiği kıymetli eserlerin yer aldığı bir sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bursa'nın dokunduğu tüm sanatçılara sahip çıkacaklarını vurgulayan Özkılınç, "Cemal Nadir gibi değerlerimizi anmamız ve yaşatmamız çok önemli. Tüm sanatçılarımızın hikayelerini kentimiz için hayata geçireceğiz. Bursa'da kültür rotaları oluşturacağız. 'Cemal Nadir Evine Dönüyor' sergimiz imece usulü ile hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Sinan Nergis ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi tarafından Ömer Durmaz ve Nejat Biçen'e katkılarından dolayı plaket verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemal Nadir Evine Dönüyor: Bursa'da Usta Karikatüristin Sergisi Açıldı - Son Dakika

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