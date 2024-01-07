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Çember-10 Operasyonlarında 4 Bin 853 Firari Yakalandı - Son Dakika
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Çember-10 Operasyonlarında 4 Bin 853 Firari Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 4 gününde ülke genelinde düzenlenen 'Çember-10' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişiler arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör suçları ve kaçakçılık gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Çember-10 Operasyonlarında 4 Bin 853 Firari Yakalandı
07.01.2024 - 09:36,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 4 gününde ülke genelinde düzenlenen 'Çember-10' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılının ilk 4 günü  81 ilde 'aranan şahıslara yönelik' gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Yerlikaya, yakalanan kişilerin 4 bin 780'inin 5 yıla kadar, 33'ünün 5-10 yıl, 40'ının da 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti. Yerlikaya ayrıca, yakalananlardan 867'sinin hırsızlık, 355'inin dolandırıcılık, 167'sinin yağma, 53'ünün adam öldürme, 123'ünün cinsel suçlar, 948'inin narkotik suçlar, 66'sının terör suçları ve 532'sinin kaçakçılık ve organize suçlardan arandığını ifade etti.

Kaynak: DHA
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