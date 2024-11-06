Çember-24 Operasyonunda 4.244 Yakalama - Son Dakika
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Çember-24 Operasyonunda 4.244 Yakalama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çember-24 operasyonlarında 4.244 aranan kişinin yakalandığını duyurdu.

06.11.2024 11:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakkında yakalama kararı verilen kişilere yönelik yurt genelinde son 1 haftada düzenlenen "Çember-24" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 244 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikte suçluların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu belirtti.

Aranan kişiler yakaladıkça suç oranlarının düştüğünü ifade eden Yerlikaya, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çember-24 operasyonlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 158, 5-10 yıldır aranmakta olan 31, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların, 689'u hırsızlıktan, 374'ü dolandırıcılıktan, 151'i yağmadan, 62'si kasten öldürmeden, 125'i cinsel suçlardan, 717'si narkotik suçlarından, 73'ü terör suçlarından, 474'ü KOM ( Kaçakçılık, Organize), 216'sı siber suçlardan ve 1363'ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 244 şüpheli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çember-24 Operasyonunda 4.244 Yakalama - Son Dakika

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