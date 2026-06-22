CHP'li Canpolat: Türk dilinin merkezi Hacıbektaş - Son Dakika
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CHP'li Canpolat: Türk dilinin merkezi Hacıbektaş

22.06.2026 10:41
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Nevşehir Hacıbektaş’taki cemevi açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk dünyasının inanç ve kültürüne yaptığı derin katkıların altını çizerek, “Bu coğrafyada Türk dili, etkili bir şekilde kullanılıyorsa, bunun merkezi burasıdır. Türk dili buradan bütün dünyaya yayılmıştır” dedi.

(NEVŞEHİR) - Nevşehir Hacıbektaş'taki cemevi açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk dünyasının inanç ve kültürüne yaptığı derin katkıların altını çizerek, "Bu coğrafyada Türk dili, etkili bir şekilde kullanılıyorsa, bunun merkezi burasıdır. Türk dili buradan bütün dünyaya yayılmıştır" dedi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabının açılışı, dün düzenlenen törenle yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sahibi olduğu araziyi cemevi yapılması için Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışlamasıyla inşaatına başlanan ve külliyesi 6 bin metrekarelik bir alana yayılan cemevinin açılış programına, siyaset dünyasından da çok sayıda isim katıldı.

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, 13'üncü yüzyılda yaşamış ve Anadolu ile Balkanların Türk yurdu olmasını sağlamış Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve onun öğrencilerinin mücadelesini hatırlatarak, "Bu coğrafyada Türk dili, etkili bir şekilde kullanılıyorsa, bunun merkezi burasıdır. Türk dili buradan bütün dünyaya yayılmıştır" ifadelerini kullandı. Canpolat, arazi bağışından dolayı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Hacıbektaş'ın, Türk yurdunun merkezi olduğunu söyleyen Canpolat, "Lokman Perende'den, Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş Veli'ye kadar bu toprakları Türk yurdu yapanların merkezi oldu burası. Bu coğrafyada Türk dili, etkili bir şekilde kullanılıyorsa, bunun merkezi burasıdır. Türk dili buradan bütün dünyaya yayılmıştır" ifadelerini kullandı.

"BU MÜCADELENİN İLİM MERKEZİ HACI BEKTAŞ'TIR"

Hacı Bektaş'ın ocağında yetiştirilmiş bin 500 öğrencinin, Balkanların Türk yurdu haline getirilmesinde eşsiz katkıları olduğunu vurgulayan Canpolat, "Bu öğrenciler Balkanları Türk yurdu yaptılar, sadece Bulgaristan'da iki bine yakın Bektaşi dergahının ocağının tütmesini sağladılar. Arnavutluk'tan Yugoslavya'ya kadar bütün Balkanları Osmanlı Devleti ile birlikte Türk yurdu yaptı bu öğrenciler" dedi.

Osmanlı'nın kuruluşundaki ana kurucu unsurun da burası olduğunu belirten Canpolat, "İşte bu mücadelenin ilim merkezi Hacı Bektaş Veli'dir. Yeniçeri Ocağı'dan Edebali'ye, Hacı Bektaş'a kadar siyasi, kültürel, askeri, inançsal olarak ana omurga burada çakılmıştır. O nedenle bu cemevinin Hacı Bektaş'ta olması, bu ana omurganın yeniden ayağa kalkması adına çok önemlidir. Hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ailesinin Irak'ın Kerbela Çölü'nde Emevi Halifesi Yezid tarafından işkence edilerek, susuz bırakılarak katledilmesinin de yıl dönümü olduğunu, o nedenle bugünlerin matem günü olduğunu söyleyen Canpolat, "Kerbela matemi, mazlum ile zalim arasında bir tercihtir. Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin, saltanatı tercih ederek, hanı-hamamları tercih ederek hayatta kalabilirdi. Neyi tercih etti Hazreti Hüseyin? Mazlumun, sahipsizin, kimsesizin, mağdurun yanında yer alarak ölümü tercih etti" dedi.

Hazreti Hüseyin ve ailesinin Kerbela'dan tüm dünyaya yayılan direnişlerinin bugün aynı coğrafyada izlerini görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Canpolat, "Bugün İslam coğrafyasında dışlanan, itilen, ister Filistin'de ister Lübnan'da ister İran'da mazlum olan herkesin inanç ve kararlılığı Hüseyin'in inanç ve kararlılığıdır. Çünkü o, zalime karşı mazlumun, ezilenin yanında durmak için şehit edildi. Bugün İslam coğrafyası, halen zulme karşı mukavemet ediyorsa, bunun en önemli sebebi Kerbela'dır, Hüseyni duruştur, Hüseyin'in mazlumdan yana tavır almasıdır. İşte bu nedenle Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Zeynep'in sevgisi üzerinize olsun, hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Canpolat: Türk dilinin merkezi Hacıbektaş - Son Dakika

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