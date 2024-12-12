Cemevi Satışı Tepkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cemevi Satışı Tepkileri

Cemevi Satışı Tepkileri

Döşemealtı Belediyesi, cemevi ve hizmet binasının satışını planlıyor; başkan tepki gösterdi.

12.12.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Cemevi Derneği Başkanı Ergün Kurt, Döşemealtı Belediye Meclisi'nde aralarında hizmet binası ve cemevi olarak kullandıkları yerin de bulunduğu iş hanındaki ofislerin satışına ilişkin karar alınmasına tepki gösterdi.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Döşemealtı Belediyesinin önceki başkanı Turgay Genç döneminde, iş hanındaki bir dairenin 2017 yılında Antalya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Cemevi Derneğinin kullanımına verildiğini söyledi.

İmzalanan sözleşmenin 2026 yılına kadar geçerli olduğuna dikkati çeken Kurt, iş merkezindeki ofislerin satışı konusunun geçen kasım ayında belediye meclisinin gündemine getirildiğini ifade etti.

Hizmet binası ve cemevi olarak kullandıkları dairenin de satılması planlanan ofisler arasında yer aldığını, buna itiraz ettiklerini aktaran Kurt, "AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin karşı oylarına rağmen CHP'li üyelerin oy çokluğuyla satış yetkisi alındı. Sözleşmemizin sürmesi nedeniyle hukuki süreç başlattık." dedi.

Kararın gözden geçirilmesini talep eden Kurt, "Bu satış kararı ile ilçemizdeki Alevi canlarımız cezalandırılıyor. İş merkezinde bulunan Döşemealtı Muhtarlar Derneği gibi bir STK'nın hizmet verdiği dairenin satışı yapılmıyor. Burada ayrımcılık var. Bize bu zulmü yaşatanları kınıyorum." dedi.

Konuyu CHP Genel Merkezine de ilettiklerini aktaran Kurt, duruma sessiz kalındığını iddia etti.

Belediyeden yapılan açıklama

Döşemealtı Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise mülkiyeti belediyeye ait söz konusu yerin cemevi olarak kullanılmadığı ifade edildi.

Geçmiş dönemlerden gelen belediyenin borç yükünün hafifletilmesiyle ilgili çalışma yürütüldüğünün vurgulandığı açıklamada, adı geçen iş merkezindeki ofislerle ilgili henüz bir satışın gerçekleşmediği, ancak belediye başkanının bu konuda meclisten yetki aldığı kaydedildi.

Makam odası haczedilmişti

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borç ödenmediği gerekçesiyle haczedilmişti. Belediyeyi 1,5 milyar lira borçla devraldığını açıklayan Dal'ın boş kalan makam odasında Döşemealtı kilimi üzerinde poz verdiği fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hacı Bektaş, Döşemealtı, Belediye, Politika, antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemevi Satışı Tepkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:09 Mourinho’nun başı büyük dertte: Fenerbahçe’de sol bek kalmadı Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: Cemevi Satışı Tepkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.