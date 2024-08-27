İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin İzmir İl Başkanı Recep Doğru ve dernek temsilcileri tarafından Karşıyaka İZBAN istasyonu girişinde karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay düzenlenen pilav gününe katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği pilav gününde yaklaşık bin kişilik pilav ve ayran dağıtıldı.

27.08.2024 10:27  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyük Taarruz'un başlangıcı olan 26 Ağustos tarihini şeref günü kabul eden Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin İzmir İl Başkanı Recep Doğru ve dernek temsilcileri tarafından Karşıyaka İZBAN istasyonu girişinde karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay düzenlenen pilav gününe katıldı.

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutan Vekili Cesur Yiğit'in yer aldığı ziyarette derneğin 109 yıl önce kurulduğunu belirten Başkan Recep Doğru, Büyük Taarruz'un başlangıcı olan 26 Ağustos tarihini şeref günü kabul ettiklerini ve etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği pilav gününde yaklaşık bin kişilik pilav ve ayran dağıtıldı. Doğru, Başkan Tugay'a Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri için de teşekkürlerini sundu. Başkan Dr. Cemil Tugay da şehit yakınları ve gazilerin Türk milleti için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Pilav gününde Büyükşehir Belediyesi gazi ve şehitlerin hayrı için çay, kahve su ikramı da sağladı.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Karşıyaka, İZBAN, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika


10:55 Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
03:59 Narin’i arama çalışmaları 7. gününde İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı Narin'i arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
15:47 Arda Turan, Galatasaray’ın genç yıldızını istiyor Arda Turan, Galatasaray'ın genç yıldızını istiyor
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
15:17 Özcan Deniz ailesini sildi Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
15:05 Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira
14:59 Gece 04.00’te ortaya çıktı Videoyu izleyip ’’Deli’’ diyen de var, övgüler dizen de Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 11:33:56. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement