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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyük Taarruz'un başlangıcı olan 26 Ağustos tarihini şeref günü kabul eden Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin İzmir İl Başkanı Recep Doğru ve dernek temsilcileri tarafından Karşıyaka İZBAN istasyonu girişinde karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay düzenlenen pilav gününe katıldı.

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutan Vekili Cesur Yiğit'in yer aldığı ziyarette derneğin 109 yıl önce kurulduğunu belirten Başkan Recep Doğru, Büyük Taarruz'un başlangıcı olan 26 Ağustos tarihini şeref günü kabul ettiklerini ve etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği pilav gününde yaklaşık bin kişilik pilav ve ayran dağıtıldı. Doğru, Başkan Tugay'a Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri için de teşekkürlerini sundu. Başkan Dr. Cemil Tugay da şehit yakınları ve gazilerin Türk milleti için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Pilav gününde Büyükşehir Belediyesi gazi ve şehitlerin hayrı için çay, kahve su ikramı da sağladı.