Cemil Tugay, Beydağ'da Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Güncel

(İZMİR)- İlçe koordinasyon toplantılarını Beydağ Belediyesi ile sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni dönemin yol haritasını anlattı. Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin birlikte hareket ederek yurttaşların ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmetleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Tugay, "Bu dönemi İzmir'in her köşesindeki insanına yakışır, bizim onurumuza yakışır bir dönem olarak geçirmek istiyorum. Burası bizim şehrimiz, buraya sahip çıkacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ulaştırmak için başlattığı koordinasyon toplantılarına, Kiraz'dan sonra Beydağ'da devam etti. Toplantıda, gelecek dönemin yol haritası şekillendirildi. Sorunların, taleplerin ele alındığı toplantıda çözümler de konuşuldu.

Bölgenin kalkınması için yapılması gerekenleri anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçede kaliteli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini ama iklim krizinin ilçede su sorunu şeklinde kendini hissettirdiğini belirtti. Krizleri yönetmenin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "İlçenin nüfusunun korunması gerekiyor. Bölgenin gelişmesi, korunması, kalkınması, zenginleşmesi, burada yaşayanların çocuklarının da burada yaşamayı istemesi için nasıl bir kimlik tanımlayacağız? Ne üzerine yatırım yapacağız, bunlara bakmak lazım" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik vurgusu

İlçede temel belediyecilik hizmetleri ile sosyal belediyecilik çalışmalarının üst düzeyde tutulmasını isteyen Başkan Tugay, "Sosyal yardımlara gereksinim duyan yurttaşları lütfen ihmal etmeyin. Yoksul, ileri yaştaki insanlar ile desteğe ihtiyacı olanları yalnız bırakmamak, temel hedeflerimiz olmalı. Beydağ bizim için pilot bölge olabilir. Yapılacak yatırımlar açısından, kırsal bölgeyi kalkındırmak için iyi bir çalışma alanı. Uzun süredir bekleyen sorunları hızlı şekilde halletmeliyiz" diye konuştu.

Tüm belediye çalışanlarından hizmet standartları çıtasını yüksek tutmaları gerektiğini belirten Başkan Tugay, "Sizden ricam çıtamızı çok yüksek tutalım. Seçim odaklı, oy odaklı düşünmeyelim. Burası bizim şehrimiz. Verilebilecek en iyi hizmeti vereceğiz. Kaynaklarımızı doğru kullanacağız. Her türlü sorun bizim için önemli olacak. Hiçbir şeyi görmezden, duymazdan gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay'dan belediyeler için yol haritası

Bu dönemi İzmir'in her köşesindeki insanına yakışır, kendi onuruna yakışır bir dönem olarak geçirmek istediklerini söyleyen Tugay, "Başımızı önümüze eğecek bir şey yapmayalım. Birisi bize bu konuda bir şey diyemesin. Bunun aday olmak, seçim kazanmakla ilgisi yok. Bir dahaki dönem oluruz olmayız, önemli değil. Burası bizim şehrimiz, biz buraya sahip çıkacağız. İnsanına, toprağına, hayvanına, her şeyine. Tertemiz bir şehir olarak, insanlarımıza temiz, düzgün yaşamı sağlamayı kendimize ilke edineceğiz. Bu duygu ile çalışalım. Yalnız ve çaresiz kalan yurttaşlarımıza bizim sahip çıkmamız lazım. O nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tam bir uyum içerisinde olun. Sosyal hizmetlerimizi bu şekilde yürütelim. İhmal etmeyelim" dedi.

Büyükşehir'e İZTAŞIT teşekkürü

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ilçenin 12 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, İZTAŞIT projesinin yakında ilçede de devreye alınacağını belirterek, Cemil Tugay'a teşekkür etti. Yine üretim yollarının Büyükşehir tarafından yenilendiğini aktaran Başaran, köylünün bu hizmeti uzun süredir beklediğini söyledi. Kestane ve incirin yurt dışına ihraç edildiğini, yine bölgede önemli oranda kiraz ile çilek üretiminin başladığını anlatan Şakir Başaran, "22 yıldır devletin hiçbir kurumu buraya yatırım yapmadı. Bizim de arkamızda Büyükşehir Belediyesi var. Gereksiz şeyleri asla sizden istemeyeceğiz. 22 yıldır Beydağ hiçbir zaman teslim olmadı. Belki küçüğüz ama ilçe halkı her zaman Cumhuriyet'in yanında oldu" diye konuştu.

Başaran'ın öğretmeni ile karşılaştı

Başkan Tugay, ziyaret programı kapsamında CHP Beydağ İlçe Başkanı Mehmet Paytar'ı da ziyaret etti. Daha sonra ilçe halkı ve esnafla bir araya gelen Tugay, bir kahvehanede Belediye Başkanı Şakir Başaran'ın ilkokul öğretmeni 82 yaşındaki İlker Saygan ile karşılaştı. Bir süre Saygan ile sohbet eden Tugay, ilçede yapmak istedikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Tugay programı kapsamında Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ı da makamında ziyaret etti.