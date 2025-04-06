Cemil Tugay'dan CHP Kurultayı'nda Özgürlük ve Birlik Vurgusu

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Şu anda tutukluluğu devam ettiği ve görevinden uzaklaştırıldığı için bu durum düzelene kadar bu kara lekeyi hissetmeye devam edeceğiz. Demokrasilerde zaman zaman böyle baskı dönemleri olur, özgürlüklerin kısıtlandığı dönemler olur. Buna karşı toplumun özgürlüklere, demokrasiye, Cumhuriyet'e sahip çıktığı bir iradeye ihtiyacımız var" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Bizim her kurultayımızda olduğu gibi bu kurultay da ülkenin her yerinden gelen partililerin, partiyi temsil eden delegelerimizin bir araya geldiği, şölen duygusunu yaşadığımız bir ortam. Bu ortamda demokrasi kokuyor, çoğulculuk kokuyor ve olağanüstü bir kurultay yapmamız nedeniyle biraz normalin dışında şartlarla yapılan bir kurultay sürecindeyiz. Bu kurultayda hepimizin en çok ortaya koymak istediği duygu, birlik ve beraberlik. CHP'nin özellikle son zamanlarda maruz kaldığı baskılar, engellemeler, şu anda cezaevinde tutuklu olan belediye başkanlarımız -başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere- bunlara karşı bir mücadele çerçevesinde birlik, bütünlük içerisinde olmayı birbirimize anlatıyoruz. Genel Başkanımız da buna vurgu yaptı. Ne için mücadele ettiğimizi tekrar hatırlattı ve burada herhangi bir tartışma, ayrışma olmadan sonuç ne olursa olsun birlik, beraberlik duygusuyla ayrılmak üzere bir araya geldiğimizi söyledi. Ben de bu duygunun tamamen arkasındayım.

"İzmir'in tarihindeki en büyük mitingi gerçekleştireceğiz inşallah"

Buradan ayrıldıktan sonra hemen yarın yine mücadeleye kaldığımız yerden, daha da büyüterek devam edeceğiz. İzmir'de de 19 Mayıs'ta bir miting yapılacağını bugün konuşmasında belirtti. Bizim için de artık böyle özel bir görev de var. İzmir'in tarihindeki en büyük mitingi gerçekleştireceğiz inşallah. Bundan sonraki kurultaya kadarki dönemde, bugün seçilecek olan Parti Meclisimizin, oradan çıkacak olan Merkez Yönetme Kurulu'nun başarılı olmasını yürekten diliyorum.

Şu anda tutukluluğu devam ettiği ve görevinden uzaklaştırıldığı için bu durum düzelene kadar bu kara lekeyi hissetmeye devam edeceğiz. Demokrasilerde zaman zaman böyle baskı dönemleri olur, özgürlüklerin kısıtlandığı dönemler olur. Buna karşı toplumun özgürlüklere, demokrasiye, Cumhuriyete sahip çıktığı bir iradeye ihtiyacımız var. Biz, parti olarak kendimizde bu iradeyi, örgütleme sorumluluğunu hissediyoruz ve yapacağız.

En önemli amaçlarımızdan birisi, bugün siyaset yapma özgürlüğünün engellenmiş, halkın iradesiyle geldiği görevlerden uzaklaştırılmış bütün başkanlarımıza, siyasilerimize özgürlüklerini kazandırmak. Ekrem Başkan bizden bunu bekliyor. Biz bu görevi aldık, gereğini yerine getireceğiz. Umuyorum en kısa zamanda adalet yerini bulacak ve Ekrem Başkan da özgür olacak."