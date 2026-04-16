Cemil Tugay'dan Turizm Sektörüne Destek ve İş Birliği Çağrısı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Turizm Konseyi toplantısında su faturalarında indirim ve Fuar İzmir'de kurulacak İZMAR Depo ile ilgili açıklamalar yaptı, kent turizminin gelişimi için tüm paydaşlara "Herkes elini taşın altına koymalı" çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nda Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen Turizm Konseyi Toplantısı'na başkanlık yaptı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı toplantıda turizmin gelişmesine katkı koyacak fikir, öneri ve talepler dile getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. ITB Berlin 2026 Fuarı değerlendirilirken 2027'de yapılacak ITB Berlin hakkında bilgilendirme yapıldı. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ile St. Polycarp Anı Alanı'na dair de görüşler aktarıldı. Turizm sektörünün eleman ihtiyacının giderilmesi ve sektörün görüş ve önerileri kapsamında da sunumlar yapıldı.

"Amacımız tüketimi artırmak değil, giderlere destek olmak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent turizminin geliştirilmesi ve sektörün güçlendirilmesi için önemli adımlar attıklarını belirtti. Su faturalarına yapılan indirimle turizm işletmelerine destek sağlanacağını ifade eden Tugay, su tüketimi ve tasarrufuna da dikkat çekerek, "Amacımız su tüketimini artırmak değil; turizm tesislerimizin ve otellerimizin giderlerini azaltarak İzmir turizmine katkı sunmak" dedi.

Turizmde İZMAR Depo dönemi

Başkan Tugay, vatandaşların sağlıklı, uygun fiyatlı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen İZMAR modelinin turizm sektörüne de uyarlanacağını belirtti. Tugay, "İZMAR Depo'yu Gaziemir'deki Fuar İzmir'in D Holü'nde hayata geçirme kararı aldık. Mayıs ortasına kadar hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Açıldığında restoran ve otellere önemli katkı sağlayacak. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve çeşitli ürünleri sürekli olarak sunacağız. Sebze, meyve, et ve süt ürünleri başta olmak üzere yalnızca gıda üzerine odaklanacağız. Talebe göre ürün çeşitliliğini şekillendirecek, sizlerden gelen geri bildirimlerle süreci yöneteceğiz" dedi.

İzmir'de turizm çeşitleniyor

Başkan Tugay, İzmir'in turizm potansiyelinin yalnızca deniz-kum-güneşle sınırlı olmadığını belirterek, kentte yaklaşık 200 kazı alanı bulunduğunu ve arkeoloji ile gastronominin önemli bir değer oluşturduğunu söyledi. İzmir'e gelen turistlerin büyük bölümünün Efes'i ziyaret ettiğini hatırlatan Tugay, gastronomi alanında Urla'nın öne çıktığını, bu alanda altyapıyı güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Tanıtım faaliyetlerinin de artırılacağını belirten Tugay, EXPO ve İzmir Körfezi'nde planlanan uluslararası organizasyonların da kente yeni bir turizm hareketliliği kazandırabileceğini dile getirdi.

Ortak akıl vurgusu

Başkan Tugay, kentteki tüm dinamiklerin uyum içinde çalışması gerektiğini belirterek, turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının ortak bir havuzda toplanması gerektiğini söyledi. Rehberlerle iletişimin önemine dikkat çeken Tugay, şehirdeki dönüşümün yalnızca belediyeye bırakılmaması gerektiğini vurguladı. "Şehir bir şeyler değişsin istiyorsa sadece belediyeye ya da il müdürlüğüne bırakmayacak; herkes katkı sunacak" diyen Tugay, İzmir'in güçlü potansiyelinin ancak ortak akılla ortaya çıkarılabileceğini ifade etti.

"İzmir'in yeterli oteli yok"

Başkan Tugay, İzmir'in en önemli sorunlarından birinin otel kapasitesi olduğunu belirterek, kentte nitelikli konaklama tesislerinin sayısının yetersiz kaldığını söyledi. Turizmde olası bir artışa mevcut kapasitenin cevap veremeyeceğini ifade eden Tugay, "Takip edebildiğim kadarıyla nitelikli güzel oteller açılıyor ama yeterli değil" diye konuştu. Tugay, kent merkezinin estetiğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini de vurguladı.

BİSİCAB ile kente yeni ulaşım alternatifi

Başkan Tugay, yolcu taşıma bisikletleri olarak hayata geçirilecek BİSİCAB projesi ile ilgili de bilgi verdi. 20 aracın hizmete alınacağını belirten Başkan Tugay, projede görev alacak üniversite öğrencilerinin eğitim sürecinin devam ettiğini söyledi. Kruvaziyer turizmi döneminde sistemin aktif olacağını belirten Tugay, ilerleyen süreçte araç sayısının 100'e çıkarılmasının planlandığını, projenin sessiz, çevreci ve kirlilik yaratmayan bir ulaşım alternatifi sunduğunu ve kente değer katacağını dile getirdi.