İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay:  "Zorlukları Birlikte Aşarız"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe'de düzenlenen iftarda yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Tugay, "Zorlukları birlikte aşarız" diyerek, İzmir ve Güzelbahçe için elinden gelenin en iyisini yapmak için kararlı olduğunu vurguladı. Dayanışma ve birlikteliğin önemine dikkat çeken Başkan Tugay, "Biz her problemi birlikte aşarız, birbirimizi sevmek ve saymak şart" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayının bereketini artırmak amacıyla 30 ilçede düzenlediği iftar programı, Güzelbahçe'de devam etti. Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 bin 500 kişilik sıcak yemek ikramının yapıldığı iftar sofrasında, ilahi dinletisiyle başlayan programda Başkan Cemil Tugay, Güzelbahçelilerle selamlaşarak sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar saati öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan akşam ezanı ile dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

"Zorlukları birlikte aşarız"

İftar programında konuşan Başkan Tugay, "Görevim, İzmir'in her yerine en iyi hizmeti sunmak. Güzelbahçe için de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Biz burada ramazan ayında bu birlik ve beraberliği yaşamak için toplandık. Sizlerden beklediğimiz, bizlere verdiğiniz manevi destektir. Buna ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten zor bir görev. Çok çalışmak ve sebat etmek gerekiyor. Bazen, bazıları size zorluk çıkarabilir, ancak buna rağmen yıkılmadan, eğilmeden, bükülmeden şehrinize ve size güvenen insanlara hizmet etmeniz gerekiyor. Ülkemizde ve şehrimizde pek çok insanın sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki, biz her şeyi birlikte aşarız. Ne olursa olsun, her problemi birlikte aşabiliriz. Birbirimizi sevip saymamız, dayanışma içinde olmamız şart. Benim gözümde İzmir gerçek bir mücevher. Güzelbahçe de bu mücevherin en güzel köşelerinden birisidir. İzmir'in insanı çok değerli ve güzeldir. Burada yaşamayan, o dostluğu ve ahbaplığı bilmez. Biz yürekten bağlılıkla çalışıyoruz ve inanıyorum ki çok güzel şeyler olacak. Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben her bir hemşehrimin mutlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay'a teşekkür

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ederek, "Her yaramıza, her derdimize her zaman 'Mustafa Başkanım, ne istiyorsan iste' diyen bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız var, bir büyük ağabeyimiz, babamız var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarız. İyi ki varsınız başkanım. Her zaman da başımızda olmanızı canı gönülden bu ramazan ayında istiyoruz. Güzelbahçe halkı olarak sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız. Güzelbahçe'de ben bütün gücümü her zaman başkanımızdan alıyorum. Bugün 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi 50 yılın olmazsa olmazı deniyordu. Ama Cemil başkanım geldikten sonra ilk etabını açtı. Şimdi 'ikinci etabı da açacağım' dedi. Başkanımız Maltepe girişindeki Güzbel Marin'in yerini (Şirincan) bize verdi. Maltepelilere söz vermiştik. Başkanımız da sözümüzü yerde bırakmadı. Biz de dün itibariyle direklerini dikmeye başladık. Şirincan artık Maltepe'nin bir kafesi, marketi olacak" dedi.

Ramazan bereketi ilçe ilçe yayılmaya devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrası 4 Mart'ta Foça'da Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, 5 Mart'ta Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri'nde, 6 Mart'ta Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda, 7 Mart'ta Seferihisar Kapalı Pazaryeri'nde, 8 Mart'ta Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda, 9 Mart'ta Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)'nda iftar verilecek. Program 10 Mart'ta Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde, 11 Mart'ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda, 12 Mart'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda, 13 Mart'ta Dikili Atatürk Meydanı'nda, 14 Mart'ta Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Mart'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda devam edecek.