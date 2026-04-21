Cemil ve Sevim Bodur Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİLER
Afyonkarahisar'da halı silkeleme ve gürültü nedeniyle komşularıyla çıkan kavgada silahla öldürülen Cemil Bodur ve eşi Sevim Gül Bodur çifti, son yolculuğuna uğurlandı. Paşa Camisi'ndeki cenazeye, çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Bodur çifti, toprağa verildi.
Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,
