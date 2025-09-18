Çemişgezek\'te İlköğretim Haftası Kutlandı

Çemişgezek ilçesinde, "İlköğretim Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal İlkokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çemişgezek Kaymakamı Levent küçük ve Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker'in konuşmasının ardından program öğrencilerin, şiir okuması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Kaymakam Küçük, Somyürek ve Berker temsili olarak okul zilini çaldığı törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuzhan Karadeniz ile okul müdürleri, kurum amirleri, öğrenciler, veliler ve diğer ilgililer katıldı.