Çemişgezek\'te Sağlıklı Beslenme Semineri

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenlendi.

Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Buse Biçici sunum yaptı.

Programda öğrencilere sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

Seminer, soru cevap kısmıyla son buldu.