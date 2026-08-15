Çemişgezek'te Aile Kavgası: 3 Yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Güneybaşı köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.