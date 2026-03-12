Cemre Vakfı 2026 Faaliyet Takvimini Açıkladı - Son Dakika
Cemre Vakfı 2026 Faaliyet Takvimini Açıkladı

12.03.2026 11:11
Cemre Vakfı, çevre ve afet alanında gençlerle birlikte çeşitli projelerle 2026 takvimini duyurdu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen resmi açılışla çalışmalarına başlayan, gençlerle birlikte çevre ve afet alanında sahada çalışmayı hedefleyen Cemre Vakfı, 2026 yılı faaliyet takvimini açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre takvimde, Marmara Denizi'nde deniz çayırlarının yeniden ekimini amaçlayan "Dipte İz", afetlere hazırlık için yapılandırılan "Cemre Arama Kurtarma", hanelerde ölçülebilir tasarruf dönüşümünü hedefleyen "Enerjimiz Hiç Bitmesin" çalışması ve COP31 sürecine uzanan katılım başlıkları yer alıyor.

"Dipte İz" projesi, Marmara Denizi'nde zayıflayan ekosistemin yeniden güçlendirilmesi amacıyla deniz çayırlarının bilimsel transplantasyon yöntemleriyle yeniden ekimini hedefleyen kapsamlı bir restorasyon programı olarak kurgulandı. Deniz çayırları, karbon tutma kapasitesi yüksek doğal yutak alanlar olarak iklim sorunlarıyla mücadelede kritik bir rol üstleniyor."

Proje kapsamında gönüllüler, deniz ekolojisi, transplantasyon teknikleri ve saha güvenliği başlıklarında teorik eğitim sürecinden geçecek, ardından uzman ekipler eşliğinde uygulamalı dalış programına dahil olacak. Projeyle kalıcı bir ekosistem onarımı ve bilim temelli izleme süreci oluşturulması amaçlanıyor.

"Enerjimiz Hiç Bitmesin" projesi, 100 gönüllüyle 1000 hanede enerji ve su tüketiminde davranış temelli dönüşümü hedefleyen ölçülebilir bir model olarak planlandı. Çalışma kapsamında gönüllüler, hanelerde enerji verimliliği, su tasarrufu ve atık azaltımı konusunda bilgilendirme yapacak, tüketim verileri öncesi ve sonrası analiz edilerek somut etki ortaya konulacak. Program, çevre bilincini soyut bir farkındalık düzeyinden çıkararak günlük yaşam pratiğine taşıma hedefiyle planlandı."

Cemre Arama Kurtarma (CAK) yapılanması, afet öncesi eğitim, afet anında koordinasyon ve afet sonrası çevresel iyileştirme süreçlerini kapsayan çok katmanlı bir model olarak yapılandırıldı. Eğitim programları arasında temel arama kurtarma bilgisi, ilk yardım, saha güvenliği ve kriz anında ekip koordinasyonu başlıkları yer alan CAK'la gönüllü kapasitesini yalnızca müdahale gücü olarak değil risk azaltımı ve çevresel dayanıklılık perspektifiyle geliştirmek hedefleniyor.

2026 faaliyet takvimi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecini de içeriyor. Cemre Vakfı gönüllüleri, iklim politikaları, sürdürülebilirlik hedefleri ve gençlik katılımı ekseninde yürütülecek ulusal ve uluslararası platformlarda yer alacak.

Bu katılım yalnızca temsil düzeyinde değil, sahadan elde edilen verilerin, iyi uygulama örneklerinin ve gençlik temelli çözüm önerilerinin karar mekanizmalarına taşınması amacıyla planlandı.

2026 faaliyet takvimi

Vakfın 2026 faaliyet takviminde mart ayında, mahalle odaklı çevre atölyeleri ve bilinçlendirme seminerleri ile Büyükada'da karbon ayak izi farkındalık etkinliği, nisan ayında İstanbul Boğazı'nda kürek etkinliği ve deniz ekosistemi farkındalık çalışmaları ile "Dipte İz" projesi saha hazırlık süreci, mayıs ayında Isparta'da dağcılık ve doğa temizliği programı ile Antalya'da trekking ve kamp organizasyonu yer alıyor.

Haziran ayında CAK saha koordinasyon tatbikatı ile 1000 hanede tasarruf programının uygulama süreci, temmuz ayında orman yangınlarını önlemeye yönelik bilinçlendirme ve temizlik çalışmaları ile "Dipte İz" projesi deniz çayırı ekim süreci, ağustos ayında Gençlik Zirvesi ve fidan dikim etkinliği ile doğa sporları ve çevre temizliği programı, eylül ayında deniz yüzeyi ve deniz içinde temizlik çalışmaları ile kamp ve çevre dayanışma etkinliği de takvimde bulunuyor.

Takvime göre, ekim ayında kompost atölyeleri ve "Doğa Anlar" fotoğraf yarışması, kasım ayında COP31 süreci ve gönüllü katılım programı ile Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi etkinliği, aralık ayında ise Dünya Toprak Günü etkinlikleri, kırsal kalkınma ve su verimliliği projeleriyle Cemre Akademi atölyeleri düzenlenecek.

Kaynak: AA

