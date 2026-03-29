Cemre Vakfı'ndan Doğa Kampı

Cemre Vakfınca düzenlenen "Cemre Kamp"ta gönüllülere su yönetimi, doğanın iletişimi ve orman yangını konularında eğitimler verilerek spor etkinlikleri düzenlendi.

Ankara'da Gölbaşı Gençlik Konukevi'nde Cemre Vakfının ilk doğa kampı çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerle dün başladı.

Kamp kapsamında gönüllülere, alanında uzman kişiler tarafından su yönetimi, doğanın iletişimi, orman yangını ve ilk yardım ve bilimsel bitki ressamlığı konularında eğitimler verilerek spor etkinlikleri yapıldı.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine kampın ilk olması nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi.

Amaçlarının gönüllülere çevre ve afet bilincini aşılamak olduğunu belirten Gökgöz, "Biz Cemre Vakfı olarak hiçbir zaman afetle çevreyi birbirinden ayrı görmüyoruz. Kampın içeriğinde su yönetimi eğitimi, çevre eğitimi, ilk yardım eğitimi, orman yangınları eğitimi gibi birçok alanda eğitimler var. Bu kamp biraz temel seviye eğitim. Yani biz gönüllerimize Cemreler diyoruz. Cemreler en iyi ilk yardım eğitimini alarak hayatının her alanında kullansın istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gökgöz, özellikle orman yangınları konusunda bilgilendirme yapmak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Orman yangınları anında müdahale ve lojistik destek verebilecek genç gönüllüler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında bir de Cemre Vakfının CAK dediğimiz Cemre Arama Kurtarma Ekiplerini yetiştiriyoruz. Biz buradaki arkadaşlara bunların hepsinin temel seviyesini veriyoruz. Bunun bir adım sonrasında inşallah çok daha yetişmiş, profesyonel hem afete hem çevre olaylarına müdahale edilebilecek gençler yetiştirerek vakfımızı ileriye taşımayı düşünüyoruz."

Kampların devam edeceği bilgisini veren Gökgöz, Türkiye'de kasımda düzenlenecek COP31'e kadar kampların çeşitli illerde devam edeceğini aktardı. Gökgöz kamplarda COP31 gönüllüleri yetiştirdiklerini de dile getirdi.

Gökgöz, gençler çevre ve iklim olaylarına çok ilgili olduklarını belirterek, "Çevre olayları son döneme kadar biraz soyut olaylardı. İklim krizi dediğimiz bundan 5 yıl önce tamamen soyut bir şeydi. Artık herkesin hayatını etkilediği için yavaş yavaş 7'den 70'e herkesin gündemine gelmeye başladı. Yani biz şunu diyoruz, bugün çevre olaylarına ilgi alaka çok ama eminiz yarın daha fazla olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA'daki Yeşilhat hakkında bilgi verildi

Öte yandan kamp kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya da bir ders yaptı.

AA bünyesinde faaliyetlerini yürüten Yeşilhat hakkında detaylı bilgi veren Çalkaya, AA'nın çevre haberlerine duyarlılığını anlattı.

Çalkaya, çevre haberciliği konusuna da değinerek, özellikle Paris Anlaşması'ndan sonra çevre ve tarım haberlerinin görünürlüğünün arttığını ve bu sayede ilginin de yükseldiğini söyledi.