Cenaze Namazında Kalp Krizi - Son Dakika
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Cenaze Namazında Kalp Krizi

Cenaze Namazında Kalp Krizi

80 yaşındaki Halit Bayşu, cenaze namazında nabzı atarken hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

10.10.2024 16:13
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FATİH'te cenaze namazı sırasında yaşadığı ortaya çıkan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Bayşu hastaneye kaldırılırken nabzının attığı EKG görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih'te, dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu'nun naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray'da bulunan Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi. Tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Yaşadığı belirlenen Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak Bayşu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bayşu bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

EKG CİHAZININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Bayşu'nun nabzının atıp atmadığını tespit etmek için sağlık ekiplerinin bağladığı EKG cihazında Bayşu'nun nabzının attığı görüldü.

Kaynak: DHA

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