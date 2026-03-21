Cenaze Töreni: Hasan Şimşek Toprağa Verildi

CENAZESİ ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde market sahibinin oğlu H.K. tarafından tabancayla öldürülen Hasan Şimşek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Büyük üzüntü yaşayan Hasan Şimşek'in yakınları, ayakta durmakta zorlandı. Şimşek'in cenazesi, defnedilmek üzere götürüldü.

Haber: Adem AKALAN- Aysu DURSUN Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,