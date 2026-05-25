Cenazeden Dönen Midibüs Devrildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ordu'daki cenazeden dönenleri taşıyan C.Y. (45) idaresindeki 61 J 1244 plakalı midibüs, Reşadiye-Aybastı kara yolu Karataş köyü yakınlarında, S.Ş. (34) yönetimindeki Baydarlı Belediyesine ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracına çarptıktan sonra devrildi.
Kazada midibüsteki M.B. (11), S.E.B. (8), Ü.D. (57) ve B.S. (51) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
