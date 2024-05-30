Cenazeye katılan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı: \'Saldırganın eve balkondan gizlice girmesi sevgililik değil\'

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'EVE BALKONDAN GİZLİCE GİRMİŞ'

Cenazeye katılan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, Serap Doğan'ın, geçen yıl gittiği bir görev nedeniyle Selahattin Özdemir ile tanıştığını söyleyerek, "Bu takıntılı şahıs, arkadaşımızın peşini bir türlü bırakmadı. Ailesini ve kendisini öldürme tehditlerinde bulunmuş ve Serap Hanımı sürekli takip etmiştir. Bununla da kalmayıp para da istemiş. Öldürülen arkadaşımızın bu konuda şikayeti de vardı. Üstadımızı korumaya gayret gösterdik. Koruma kararı son günlerde uygulanabildi. Oysa ki 4 aydır koruma kararı talebi vardı. Bu korumanın bu kadar gecikmesini acı verici olarak değerlendiriyorum. Üstadımızın, kendisini öldüren şahısla herhangi bir sevgililik durumu yoktur. Saldırgan eve balkondan gizlice girip, 3 saat boyunca kadını rehin almış. Bunun neresi sevgililik" dedi.