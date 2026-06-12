Cenevre'de G7 Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Cenevre'de G7 Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri

Cenevre\'de G7 Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri
12.06.2026 14:37
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Cenevre'deki işletmeler, G7 Zirvesi öncesi vitrinlerini kapattı ve güvenlik tedbirleri arttı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki birçok işletme, 14 Haziran'da düzenlenecek G7 Zirvesi karşıtı gösteri öncesi güvenlik önlemi nedeniyle vitrinlerini tahta, ahşap ve demir bariyerle kapattı.

Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Fransa'nın Evian-les-Bains kenti, 15-17 Haziran'da G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda 14 Haziran'da da kentte G7 Zirvesi karşıtı gösteriler düzenlenecek.

Zirve öncesi Cenevre'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Cenevre'deki 1500 polis memurunun tamamı seferber edilecekken diğer kantonlardan da takviye ekipler bekleniyor.

G7 Zirvesi'nden doğrudan etkilenen Cenevre, Vaud ve Valais kantonlarına, özellikle hassas altyapıyı güvence altına almak için 4 bin askeri personel de destek verecek.

Özellikle kent merkezinde dünyaca ünlü alışveriş mağazaları ve markalarının da yer aldığı birçok mağaza, gösteri sırasında olası olaylara ve yağmalama riskine karşı vitrin ile kapılarını kapatmaya başladı. Bazı işletmeler, dükkanlarını tahta, ahşap ve demir levhalarla kapattı.

Bazı işletmeler kapatılırken, bazıları ise 14 Haziran'da kısıtlı hizmet vermeye devam edecek.

AA muhabiri, birçok işletmenin G7 Zirvesi karşıtı gösterinin yapılacağı pazar günü kapalı olacağını teyit etti.

Kapatmalardan etkilenen bazı işletmelerin masrafının 100 bin İsviçre frangına kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İşletmeler, kapatmalar nedeniyle yaşayacakları ekonomik kaybın kanton tarafından karşılanmasını talep ederken, İsviçre ve Fransa yetkilileri G7 Zirvesi nedeniyle yaşanacak bu kayıpları telafi etmeyi ele alıyor.

Öte yandan Cenevre civarındaki marangoz atölyeleri aşırı talep nedeniyle kapasite sınırına ulaşırken, malzeme eksikliği de görülmeye başladı.

Şehirde hafta sonu boyunca toplu taşıma hizmeti sürecek ancak bazı bölgelerde kısıtlamalara gidilecek.

G7 Zirvesi'ne katılacak liderlerin, Cenevre Havalimanı'nı kullanarak Fransa'ya geçmesi bekleniyor.

Birçok sınır kapısı kapatıldı

Cenevre kantonu, G7 Zirvesi nedeniyle Fransa ile olan sınır kapılarını büyük ölçüde kapattı.

Dün öğleden sonra itibarıyla 35 sınır kapısından 25'i kapatılırken, bu durum bölge sakinlerinin günlük yaşamını aksatıyor ve trafiği etkiliyor.

Kanton yetkilileri, alınan önlemlerin trafik ve günlük hayat üzerindeki etkisini en aza indirmek için zirve bitene kadar evden çalışmayı tavsiye ediyor.

2003'te Evian'da düzenlenen G8 Zirvesi sırasında, Lozan ve Cenevre'de on binlerce protestocu polisle şiddetli çatışmalara girmiş ve milyonlarca İsviçre frangı tutarında hasara yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cenevre'de G7 Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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