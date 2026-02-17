Cenevre'de İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerde, "ortak hedeflerin ve ilgili teknik konuların belirlenmesi yönünde önemli ilerleme" kaydedildiği bildirdi.

Busaidi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Cenevre'de bugün ikinci turu yapılan nükleer müzakerelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Nihai anlaşma için bir dizi kılavuz ilke belirlenmesi amacıyla ciddi çaba sarf edildiğini kaydeden Busaidi, "Henüz yapılacak çok iş var ve taraflar bir sonraki toplantı öncesinde atılacak adımlar konusunda mutabık kalarak ayrıldılar." ifadesini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ayrıca, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin sürece katkısının takdirle karşılandığını aktardı.

İran ile ABD arasında Umman aracılığında bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

ABD heyetinde Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer aldı. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütüldü.

Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamında Erakçi ve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya gelmişti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler aynı mekanda ancak ayrı salonlarda bulunmuş, mesajlar Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletilmişti.

Maskat'taki ilk turda taraflar, bir anlaşmaya varamasalar da müzakere kanallarının açık tutulması ve teknik düzeyde çalışmaların başlatılması konusunda uzlaşmıştı. Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.