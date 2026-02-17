Cenevre'de İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenevre'de İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme

17.02.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı, Cenevre'deki nükleer müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerde, "ortak hedeflerin ve ilgili teknik konuların belirlenmesi yönünde önemli ilerleme" kaydedildiği bildirdi.

Busaidi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Cenevre'de bugün ikinci turu yapılan nükleer müzakerelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Nihai anlaşma için bir dizi kılavuz ilke belirlenmesi amacıyla ciddi çaba sarf edildiğini kaydeden Busaidi, "Henüz yapılacak çok iş var ve taraflar bir sonraki toplantı öncesinde atılacak adımlar konusunda mutabık kalarak ayrıldılar." ifadesini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ayrıca, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin sürece katkısının takdirle karşılandığını aktardı.

İran ile ABD arasında Umman aracılığında bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

ABD heyetinde Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer aldı. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütüldü.

Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamında Erakçi ve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya gelmişti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler aynı mekanda ancak ayrı salonlarda bulunmuş, mesajlar Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletilmişti.

Maskat'taki ilk turda taraflar, bir anlaşmaya varamasalar da müzakere kanallarının açık tutulması ve teknik düzeyde çalışmaların başlatılması konusunda uzlaşmıştı. Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenevre'de İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

19:18
Juventus’un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
19:03
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı
Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
18:51
Asensio, eski hocasını pişman etti
Asensio, eski hocasını pişman etti
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:27:31. #7.11#
SON DAKİKA: Cenevre'de İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.