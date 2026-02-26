CENEVRE, 26 Şubat (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki Umman Büyükelçiliği konutunun önünde bekleyen muhabirler, 26 Şubat 2026.
Yerel basının perşembe günü bildirdiğine göre İran'ın nükleer programı konusunda İran ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelerin üçüncü turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Cenevre'de İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
