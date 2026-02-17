Cenevre'de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı - Son Dakika
Cenevre'de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı

17.02.2026 16:07
Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmesi başladı. Görüşmede toprak meselesi ele alınacak.

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. İki gün sürmesi planlanan görüşmelerde taraflar, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için atılacak adımları masaya yatıracak.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Heyette Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin de yer alıyor. Ukrayna müzakere heyetine ise eski savunma Bakanı Rustem Umerov başkanlık ediyor.

MÜZAKERELERİN İÇERİĞİ

Üçlü görüşmelerin ikinci turu, 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmıştı. Rus heyetine Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı Igor Kostyukov başkanlık etmişti. ABD tarafını ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner temsil etmiş, Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov liderlik etmişti. Peskov, Abu Dabi görüşmelerini "yapıcı, ancak zorlu" olarak nitelendirirken, Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ise toprak sorununun müzakerelerin "ana sorunu" olmaya devam ettiğini, ancak diğer konuların da çözüme kavuşmadığını söylemişti.

Üçlü görüşmelerin ilk turu ise 23-24 Ocak'ta yine Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

CENEVRE'DE MEKİK DİPLOMASİSİ

Bugün Cenevre iki ayrı müzakere masasının adresi oldu. ABD-İran arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un her iki müzakere süreçleri arasında mekik dokuduğu aktarılıyor.

Ukrayna, Güncel, Rusya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    göruşünüyonuz çay kah içip dağilıniyorsunuz sonuç yok 2 0 Yanıtla
Cenevre'de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı
