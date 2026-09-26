Cengiz Dağcı belgeseli Polatlı\'da gösterildi, Karatay Dağcı\'nın hayatını anlattı

Cengiz Dağcı belgeseli Polatlı'da gösterildi, Karatay Dağcı'nın hayatını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polatlı'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde Cengiz Dağcı belgeseli gösterildi. Gösterim sonrası yönetmen Zafer Karatay, Dağcı'nın hayatını ve cenazesinin Londra'dan Kırım'a getirilme sürecini anlattı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde, "Cengiz Dağcı" belgeselinin gösterimi yapıldı.
Festival kapsamında, Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde, Polatlı Gordion Vakfı, Polatlı Kırım Derneği ve Emel Kırım Vakfı işbirliğiyle program düzenlendi.
Cıyın Halkoyunları ve Müzik Topluluğu'nun gösterisiyle başlayan programda, Zafer Karatay'ın yönettiği "Cengiz Dağcı" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.
Belgesel gösteriminin ardından Gordion Vakfı Başkan Yardımcısı Kadir Uluç'un moderatörlüğünde Zafer Karatay katılımcılara Cengiz Dağcı'nın hayatı, şiirleri, kitapları ile belgeselin hazırlanması ve cenazesinin Londra'dan Kırım'a getirilmesi sürecini anlattı.
Konuşmaların ardından programa katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.
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