Cengiz Dağcı belgeseli Polatlı'da gösterildi, Karatay Dağcı'nın hayatını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cengiz Dağcı belgeseli Polatlı'da gösterildi, Karatay Dağcı'nın hayatını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cengiz Dağcı belgeseli Polatlı\'da gösterildi, Karatay Dağcı\'nın hayatını anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde Cengiz Dağcı belgeseli gösterildi. Gösterim sonrası yönetmen Zafer Karatay, Dağcı'nın hayatını ve cenazesinin Londra'dan Kırım'a getirilme sürecini anlattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde, "Cengiz Dağcı" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Festival kapsamında, Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde, Polatlı Gordion Vakfı, Polatlı Kırım Derneği ve Emel Kırım Vakfı işbirliğiyle program düzenlendi.

Cıyın Halkoyunları ve Müzik Topluluğu'nun gösterisiyle başlayan programda, Zafer Karatay'ın yönettiği "Cengiz Dağcı" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Belgesel gösteriminin ardından Gordion Vakfı Başkan Yardımcısı Kadir Uluç'un moderatörlüğünde Zafer Karatay katılımcılara Cengiz Dağcı'nın hayatı, şiirleri, kitapları ile belgeselin hazırlanması ve cenazesinin Londra'dan Kırım'a getirilmesi sürecini anlattı.

Konuşmaların ardından programa katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
Zafer KaratayKültür SanatCengiz DağcıYönetmenBelgeselLondraGüncelKültürKırımSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
BM Genel Kurulu’nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı
Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
Aydın’da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:33
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
18:18
Irak, koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Irak, koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
17:43
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 21:14:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Cengiz Dağcı belgeseli Polatlı'da gösterildi, Karatay Dağcı'nın hayatını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei