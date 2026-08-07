Cengiz Topel\'in Otopsisindeki Doktorun Çarpıcı İfadesi

Kıbrıs'ta Rumların Türk varlığına son vermek için 1964'te Erenköy saldırısı üzerine bölgeye başlatılan hava operasyonunda uçağı düştükten sonra Rumlarca işkenceyle şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in otopsisine katılan doktor Ayten Berkalp, "Cengiz Topel'in şehit olduktan sonra tebessüm eden masum yüzü, halen gözlerimin önünden gitmiyor." ifadesini kullandı.

Şehit Pilot Cengiz Topel'in otopsisine katılan doktor Ayten Berkalp, AA muhabirine o günlere ilişkin tanıklıklarını anlattı.

Berkalp, o dönemde Limasol'da görev yaparken anestezi eğitimi almak üzere başkent Lefkoşa'ya geldiğini ve daha sonra Erenköy direnişi sırasında Cengiz Topel'in uçağının düşürüldüğünü öğrendiğini söyledi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in cenazesinin, uzun uğraşlar sonucunda sağ olarak esir düştüğü Rumların elinden teslim alındığını belirten Berkalp, Türkiye'nin, Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik girişimlerini ve Erenköy'e büyük bir askeri güçle düzenledikleri saldırıları durdurmak amacıyla 8 Ağustos 1964'te hava harekatı başlattığını hatırlattı.

Berkalp, bu harekat sırasında uçağı vurularak düşen, paraşütle atladıktan sonra Rumlar tarafından esir alınan ve ağır işkenceler sonucu şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in naaşının, uluslararası girişimlerin ardından 11 Ağustos'ta Lefkoşa'ya getirildiğini ifade etti.

Topel'in naaşının Birleşmiş Milletler görevlilerince Rumlardan teslim alındığını aktaran Berkalp, "Bir an önce ne olduğunu görmek istiyorduk. Çok büyük bir üzüntü altında otopsiye girdik." dedi.

Berkalp, "İlk bakışta dahi işkence izleri belli oluyordu. Kırıklar ve ezilmelerin dışında Rumlar, Topel'e yakın mesafeden ateş ettiklerinin belli olmaması için vücudunu 3 yerden açmış ve mermi yaralarını kapatmak için bazı organlarını çıkarmış, bazılarını da dikmişlerdi." diye konuştu.

Topel'in otopsisine girer girmez, Rumların yaptığı akıl almaz, ağır işkence izlerini fark ettiğini anlatan Berkalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Cengiz Topel'in şehit olduktan sonra tebessüm eden masum yüzü, halen gözlerimin önünden gitmiyor. İlk anda hayatını kaybetmiş olduğuna bile inanmadım. Sanki birazdan kalkıp benimle konuşacakmış gibi duruyordu. Bir yandan üzülüyordum bir yandan o hali ile sanki hayattaymış gibiydi. Otopsimizi yaptık ve cenazesini Türkiye'ye heyetteki diğer doktorlarla gönderdik. İşkencenin her türlüsü yapılmıştı."

Berkalp, Rum askerlerce açılan ateşle sadece ayağından hafif yaralandığına dikkati çekerek Rumların o dönemde sadece Topel'e değil, birçok Kıbrıslı Türk'e işkence ederek savaş suçu işlediklerini vurguladı.

Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel

Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Trabzonlu Tekel tütün eksperi Hakkı Bey ile Mebuse Hanım'ın dört çocuğunun üçüncüsü olarak 2 Eylül 1934'te İzmit'te doğdu.

Çocukluğu Bandırma ve Gönen'de geçen Topel, babasının 1943'te vefat etmesinden sonra ailesiyle İstanbul Kadıköy'e yerleşti.

Topel, Kuleli Askeri Lisesi'nden 1953'te, Kara Harp Okulu'ndan ise 1955'te asteğmen olarak mezun oldu.

Havacılığa ilgisi nedeniyle Türk Hava Kuvvetlerine geçen Topel, NATO bünyesinde Kanada'da pilotaj eğitimi aldı.

Topel, Türkiye'ye 1957'de dönerek Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında göreve başladı ve 1961'de Eskişehir 1'inci Hava Ana Jet Üssüne atandı.

Yüzbaşı rütbesine 1963'te terfi eden Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'taki Erenköy Direnişi'ne Türkiye'nin havadan müdahalesi sırasında Eskişehir'den kalkan dörtlü F-100 kolunun lideri olarak görevlendirildi.

Uçağının, yerden açılan ateşle isabet alınarak düşürülmesi sonucu paraşütle atlayan Topel, Dillirga-Erenköy tarafında Lefke ve Gemikonağı bölgesine yakın olan Peristeronari (Cengizköy) civarında Rum askerler tarafından esir alındı.

Topel, uluslararası savaş hukukuna aykırı muamele ve işkence sonucu şehit oldu, naaşı 12 Ağustos 1964'te teslim alındı.

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in cenazesi Lefkoşa, Adana, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından 14 Ağustos 1964'te İstanbul Edirnekapı Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel'in adı, Türkiye ve KKTC'de birçok okul, cadde, mahalle, hastane ve askeri tesise verildi.

KKTC'nin Lefke kentinde Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel adına bir anıt bulunurken Topel'in uçağından kalan bazı parçalar ile askeri eşyaları KKTC'deki 2 ayrı müzede sergileniyor.