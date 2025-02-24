Cenin'de İsrail Tankı İlk Kez Yollandı

CENİN, 24 Şubat (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir yolda ilerleyen bir İsrail askeri tankı, 23 Şubat 2025.
İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü geniş çaplı askeri harekatı tırmandırırken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, pazar günü orduya Batı Şeria'daki mülteci kamplarında bir yıllık göreve hazırlanmaları talimatı verdi.
İsrail devlet televizyonu Kan TV, İsrail ordusunun yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez Cenin'e tank gönderdiğini duyurdu. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
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