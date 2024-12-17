Cenin'de Kuşatma ve Gösteri

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CENİN, 17 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde, Cenin kampına yönelik kuşatmanın kaldırılması talebiyle düzenlenen yürüyüş sırasında Filistin güvenlik güçleri tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünü geri fırlatmaya çalışan bir gösterici, 16 Aralık 2024.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre, Filistin güvenlik güçleri cumartesi günü Cenin mülteci kampını kuşatma altına aldı. Kuşatma, İslami Cihad Hareketi'ne bağlı "Cenin Tugayı" ve diğer Filistinli gruplara bağlı militanların 5 Aralık'ta Filistin Yönetimi'ne ait iki aracı ele geçirmesi üzerine başlatıldı.

Filistin güvenlik güçleri sözcüsü Enver Recep, kamu güvenliğini sağlamak için Cenin'de bir operasyon başlattıklarını doğruladı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)