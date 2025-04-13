Cenin'deki Saldırılar 83. Güne Girdi

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine ve mülteci kampına düzenlediği saldırılarını aralıksız olarak 83. gününde sürdürürken, Filistinlilere ait evleri yakıp yıkmaya devam ediyor.

Cenin kenti ve mülteci kampı, 83 gündür devam eden İsrail saldırılarında, evlerin yıkılması, bazılarının askeri kışlalara dönüştürülmesi ve cadde ve sokakların tahrip edilmesi nedeniyle tamamen yaşanılmaz bir bölge haline geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, kente ve mülteci kampında çok sayıda noktaya, askeri takviye ve zırhlı araçlar göndermeye ve evleri yıkmaya devam ediyor.

Habere göre, İsrail güçleri dün Cenin'de "Filistin" televizyonu ekibini beş saat boyunca alıkoydu ve darp edip sorguladı. Bölgeden haber takip edilmesine engel olan İsrail askerleri, gazetecileri, Cenin Mülteci Kampı çevresinde haber yapmamaları konusunda uyardı.

İsrail güçleri, Cenin'in kuzeyindeki El-Celme askeri kontrol noktası yakınında tatbikat yapmaya devam ediyor, mülteci kampından zaman zaman silah sesleri duyuluyor.

Kampta 600'den fazla evin yıkıldığı, 3 binden fazla konutun ise yaşanmaz hale geldiği aktarılıyor. Kentin köy ve kasabalarına baskınlarını neredeyse her gün sürdüren İsrail'in saldırıları neticesinde kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya ulaştı.

WAFA'ya göre, Cenin Valisi Kemal Ebu er-Rub, İsrail güçlerinin, kamptaki evleri yakıp yıkmaya devam ettiğini, bir süre önce Ed-Demec Mahallesinde çok sayıda evi yıktığını, Curatu Zeheb bölgesinde bir caddeyi buldozerlerle tahrip ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerini zorla boşaltıp askeri kışlaya dönüştürülüyor

Cenin Valisi Kemal Ebu er-Rub, İsrail tarafından El-Hedef Mahallesindeki bazı ailelere dün, evlerini, "arama yapılması ve askeri kışlalara dönüştürülmesi" için boşaltmaları yönünde tebligat gönderildiğini belirtti.

İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırılarının 21 bin kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu aktaran Ebu er-Rub, kentte yerinden edilenlere konteyner ev temin edilmesi için Filistin hükümetiyle toplantıların devam ettiğini, ilk aşamada 200 mobil evin getirilmesine yönelik planın onaylandığını dile getirdi.

Cenin Belediyesi, geçen ay, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yaklaşık 600 evi yıktığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürüyor.