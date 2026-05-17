Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli Öldürüldü

Cenin Mülteci Kampı\'nda Filistinli Öldürüldü
17.05.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda 34 yaşındaki Nuruddin Feyyad hayatını kaybetti.

RAMALLAH, 17 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan kısa açıklamada, 34 yaşındaki Nuruddin Feyyad'ın kampa yönelik İsrail saldırısında uyluğuna isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin İsrail askerlerince vurulan ve solunum yetmezliği nedeniyle kalbi duran bir kişiye kamp girişinde müdahale ettiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, 57.000'den fazla kişinin yaşadığı kampa girmeye çalışan Feyyad'ın, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Filistin verilerine göre, Feyyad'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte İsrail'in Ocak 2025'te Cenin'de başlattığı operasyondan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi.

Batı Şeria'daki kent, kasaba ve köyler, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana can kayıpları, tutuklamalar, ev ve mülk yıkımları ile yerleşimci baskınları dahil olmak üzere tırmanan bir şiddet sarmalına sahne oluyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin nisan ayı boyunca Filistinlileri, topraklarını ve mülklerini hedef alan 1.600'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

2025 tarihli BM raporuna göre, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da 700.000'den fazla İsrailli yerleşimci ve 3,3 milyon Filistinli yaşıyor.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Kriz Türkiye’ye yaradı 100 milyon dolarlık yatırım geliyor Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
10:40
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi
10:22
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
10:17
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL’ye sattı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:37:46. #7.13#
SON DAKİKA: Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.