Cenkci, 6 yıl sonra iptal edilen askerlik borçlanması için soruşturma istedi - Son Dakika
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Cenkci, 6 yıl sonra iptal edilen askerlik borçlanması için soruşturma istedi

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Cenkci, 6 yıl sonra iptal edilen askerlik borçlanması için soruşturma istedi
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Sosyal güvenlik uzmanı Cenkci, bir vatandaşın 2020'de bedeli ödenen askerlik borçlanmasının 6 yıl sonra 'personel hatası' gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti. Cenkci, SGK'daki sorumlular hakkında soruşturma açılmasını ve vatandaşın emeklilik hakkına kavuşmasını istedi.

(ANKARA) - Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, bir vatandaşın 2020 yılında başvurusu alınan, bedeli tahsil edilerek hizmet kayıtlarına işlenen askerlik borçlanmasının 6 yıl sonra yapıldığı söylenen bir "personel hatası" gerekçe gösterilerek iptal edildiğini belirterek, süreçte sorumluluğu bulunan il müdürü ve ilgili personel hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Okçu'nun 2020 yılında e-Devlet üzerinden askerlik borçlanması başvurusunda bulunmak istediğini ancak yanlışlıkla kısmi süreli çalışma seçeneğini işaretlediğini aktardı.

Yanlışlığın fark edilmesinin ardından Okçu'nun SGK'ye davet edildiğini belirten Cenkci, kurumda askerlik borçlanması yapmak istediğine ilişkin beyanının alınarak işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade etti. SGK tarafından askerlik borçlanmasına ilişkin borç tahakkuk ettirildiğini, Okçu'nun da bildirilen tutarı yasal süresi içinde ödediğini aktaran Cenkci, askerlik sürelerinin SGK hizmet kayıtlarına işlendiğini kaydetti.

Cenkci, borçlanılan sürelerin 6 yıl boyunca SGK kayıtlarında yer aldığını ancak Okçu'nun 2026 yılında emeklilik başvurusu yaptığı sırada, askerlik borçlanmasına ilişkin başvuru belgesinin dosyada bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptal edildiğini öne sürdü.

"PERSONEL HATASI VARSA KURUM HATASI VARDIR"

Cenkci, SGK'ye yapılan başvurunun Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne gönderildiğini ve kendilerine verilen yanıtta askerlik borçlanmasının "sehven" yapıldığının belirtildiğini aktardı. Dosyanın araştırılması için komisyon kurulması ve arşivlerin incelenmesini talep ettiklerini belirten Cenkci, daha sonraki başvurularının ardından dosyaya denetmen atandığını söyledi.

İncelemenin tamamlandığını ancak sonuç ve denetmen raporunun kendilerine yazılı olarak bildirilmediğini savunan Cenkci, kendilerine sözlü olarak personel hatasından bahsedildiğini ve mahkemeye başvurmalarının söylendiğini belirtti. Cenkci, "Şimdi, personel hatası varsa kurum hatası vardır. Kurum hatasını da kurum telafi etmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın mahkemeye yönlendirilmesinin mağduriyeti artıracağını savunan Cenkci, uzun sürebilecek yargılama sürecinde emeklilik hakkının da ertelenmiş olacağını söyledi.

Cenkci, başvurularına neden yazılı yanıt verilmediğini sorarak, dosyanın işlem geçmişinin ve denetmen incelemesinin sonucunun açıklanmasını istedi.

"SÜRECE İLİŞKİN BELGELERİN TAMAMI ARAŞTIRILSIN"

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün süreçteki tutumunda görev ihmali bulunduğunu savunan Cenkci, SGK Başkanlığı tarafından il müdürü ile dosyada sorumluluğu bulunan personel hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu. Sorumluluğu tespit edilenlerin cezalandırılmasını isteyen Cenkci, 28 Eylül 2026'da SGK Başkanlığı'na yeniden dilekçe verdiğini belirtti.

Dosyanın yeniden Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğün'e gönderilmeden SGK Başkanlığı merkez teşkilatında incelenmesini talep eden Cenkci, 2020 yılında başlayan başvuru, tahakkuk, ödeme ve hizmete işleme sürecine ilişkin belgelerin tamamının araştırılmasını istedi.

Cenkci, askerlik borçlanmasının geçerliliğinin korunarak Okçu'nun emeklilik hakkına kavuşması ve ilk emeklilik başvurusundan itibaren hak ettiği birikmiş aylıkların ödenmesi talebinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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