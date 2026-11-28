ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'nin ele geçirdiği tankeri geri aldığı ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2,5 milyon dolar ücret aldığı yönündeki açıklamalarını reddetti.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın son 24 saatte "birçok yanlış beyan" verdiği öne sürüldü.

Açıklamada, İran'ın, ABD'nin ele geçirdiği İran'a ait 2 petrol tankerini geri aldığına yönelik açıklamasına işaret edilerek, "İran'ın artık bir donanması yok. İranlı askeri komutanın anlattığı tüm bu durum, uydurulmuş bir yalandan ibarettir." ifadesi yer aldı.

ABD'nin İran'a saldırılarının ilk günlerinde İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduğu yönündeki iddialara da yanıt verilen açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi, iyi bir şekilde korunmuştu ve bu nedenle İran tarafından hiçbir zaman saldırıya uğramadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada CENTCOM'un Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2,5 milyon dolar geçiş ücreti aldığı yönündeki iddialar da yalanlanarak, boğazdan geçen gemilerden hiçbir ücret talep edilmediği savunuldu.