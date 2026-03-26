CENTCOM, İranlı Komutanın Ölümünü Değerlendirdi
CENTCOM, İranlı Komutanın Ölümünü Değerlendirdi

26.03.2026 19:10
Ali Rıza Tengsiri'nin ölümü, bölgeyi daha güvenli hale getirdi, diyen CENTCOM yetkilileri açıklama yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin İsrail tarafından öldürülmesinin bölgeyi "daha güvenli hale getirdiğini" savundu.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İranlı komutan Tengsiri'nin İsrail'in hava saldırısıyla öldürüldüğü iddialarını yorumladı.

Cooper, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri'nin bir İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, bölgeyi daha güvenli hale getirmektedir." ifadesini kullanırken, Tengsiri'nin görevi süresince "ticaret gemilerine saldırı düzenlediğini" ve "sayısız masumu katlettiğini" ileri sürdü.

İranlı komutanın Haziran 2019'da ABD Hazine Bakanlığı tarafından "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" ilan edildiğini ve 2024'te ise dron geliştirme faaliyetleriyle bağlantılı ek ikincil yaptırımlar listesine dahil edildiğini aktaran Cooper, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, "İran donanmasındaki büyük gemilerin yüzde 92'sinin etkisiz hale getirildiğini" öne sürdü.

CENTCOM Komutanı, "Bunun bir sonucu olarak DMO Deniz Kuvvetleri, Orta Doğu'da veya dünya genelinde güç yansıtma kabiliyetini tamamen yitirmiştir. Şimdi ise uzun süreli liderlerini kaybetmeleriyle birlikte geri dönülemez bir çöküş sürecine girmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusunun İran Deniz Kuvvetlerine yönelik saldırılarının devam edeceğini belirten Cooper, DMO Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan her bir İranlıyı, "görev yerlerini derhal terk etmeye ve evlerine dönmeye" çağırdı.

İsrail, DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin öldüğünü iddia etmişti.

İsrail basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tengsiri'nin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldüğünü belirterek "İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikastların süreceği" tehdidinde bulunmuştu.

İranlı yetkililer ise Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğü iddiasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CENTCOM, İranlı Komutanın Ölümünü Değerlendirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: CENTCOM, İranlı Komutanın Ölümünü Değerlendirdi - Son Dakika
