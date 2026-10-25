CENTCOM'un İran planı 3 Kasım sonrası Beyaz Saray onayına bağlı olduğu iddia edildi - Son Dakika
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CENTCOM'un İran planı 3 Kasım sonrası Beyaz Saray onayına bağlı olduğu iddia edildi

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Kaynaklar, CENTCOM'un 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri sonrası Beyaz Saray onayı gelirse İran'a saldırı planının hazır olduğunu öne sürdü. Birkaç planın Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulduğu iddia edilirken Pentagon, spekülasyon yapmadığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri sonrası Beyaz Saray'dan onay gelmesi halinde İran'a yönelik olası saldırı için planının hazır olduğu öne sürüldü.

The Hill gazetesine konuşan kaynaklar, İran'a yönelik birkaç saldırı planının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulduğunu iddia etti.

Başkan Donald Trump'ın nihai kararı verene kadar tüm seçeneklerini açık bırakacağı, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından CENTCOM'un Beyaz Saray'dan onay gelmesi halinde İran'a saldırı düzenlemek için planının hazır olduğu iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, askeri seçenekleri ABD Başkanı'na sunmanın Bakanlığın görevi olduğu belirtilerek, "Varsayımsal durumlar ya da gelecek operasyonlara ilişkin spekülasyon yapmıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Amerikan istihbaratının, İran'ın ABD personelini hedef almaya yönelik çabalarını "önemli ölçüde artırdığını" tespit ettiği öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada İran'da başladığı işi bitirmek zorunda kalabileceğini dile getirerek, "İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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