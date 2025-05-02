Cep Telefonu Bağımlılığı Hafızayı Sarsıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cep Telefonu Bağımlılığı Hafızayı Sarsıyor

Araştırmalar, cep telefonlarının aşırı kullanımının hafızada gerilemelere yol açtığını gösteriyor.

02.05.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cep telefonu bağımlılığı hafızada geriliğe neden oluyor

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Fikriye Çelik'in 'Dijital Amnezi' konusu araştırması hakkında açıklamada bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, insanların cep telefonsuz sokağa dahi çıkmak istemediklerini belirterek, bunun sonucunda hafızada gerileme olabileceğini vurguladı.

Teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün artarken, dijitalleşmenin insan belleği üzerindeki etkileri de giderek daha çok tartışılmaya başlandı. Günümüzde insanlar, ihtiyaç duyulan bilgilere saniyeler içinde ulaşabiliyor. Eskiden kolaylıkla akla gelen telefon numaraları, adresler, önemli tarih ve bilgiler artık birkaç tuşla erişilebilen teknolojik cihazlara emanet ediliyor. Bu durum beynin bu bilgileri uzun süreli hafızaya kaydetme ihtiyacını azaltabiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç. Dr.Fikriye Çelik tarafından yürütülen 'Dijital Amnezi' isimli çalışma, dijital cihazların aşırı kullanımının insan belleği üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Çelik'in bu araştırması, cep telefonlarının insanların bir uzvu haline geldiğini ve özellikle gençlerin bu cihazlardan ayrı kalmakta zorlandığını ortaya koydu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez ise sonuçların ilginç olduğunu söyleyerek, beynin gelişmesine katkı sağlayacak uygulamalar yapılması gerektiğini ifade etti.

"Cep telefonları birer organ haline geldi"

Mustafa Gülmez, çağın en büyük problemlerinden birisi olduğun söyleyerek, "Amnezi kelimesi, unutkanlık veya geçici olarak hafıza kaybı da demek mümkündür. Dijital amnezi kavramına baktığımızda ise dijitalleşen dünyamızda fazlasıyla kullandığımız elektronik cihazların, cep telefonları, tabletler ve bilgisayarların insanlar tarafından sürekli kullanılmasından kaynaklı, onlara daha çok güvendikleri için hafızalarını çok fazla zorlamıyorlar. Bu durum, yakın geçmişte ve uzak geçmişteki birtakım bilgilerin kaybolmasına neden oluyor. Çağımızın en temel hastalıklarından veya sağlık problemlerinden birisidir diyebiliriz. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar da bunu destekliyor. Fakültemizde de bu konuya ilişkin yapılan çalışmalar var. Bu çalışma ise fakültenin son örneğidir. Cep telefonları artık insanların birer organı haline geldi. Özellikle gençlerimiz cep telefonlarından ayrı kalamıyorlar. Cep telefonları olmadan sokağa, caddeye ve okula gitmek istemiyorlar. Bu durum, zaman içerisinde belleğimizde zayıflamalara ve gerilemelere neden olabiliyor" dedi.

"Hastalıklara neden olabilir"

İnsanların bildiği adresleri bile navigasyona sorduğunu söyleyen Gülmez, "Fakültemizde yapılan çalışmada alınan sonuçlardan bir tanesi oldukça ilginç. İnsanlar bildiği adresi dahi navigasyon uygulamalarına sorarak gidiyorlar. Bu durum insan hafızasının gerilemesine ve ileriki dönemlerde alzheimer gibi hastalıklara yakalanmasına neden olabilir. Öğrenciler arasında yapılan araştırmalar neticesinde her 4 öğrenciden bir tanesi anne, babasının veya akrabalarından birkaç kişinin cep telefonu numarasını ezbere biliyor. Bu araştırma hafıza gerilemesine, bellek kaybına yani amneziye neden oluyor. Nasıl ki elimiz, kolumuz gibi bir organımızı kullanmadığımızda pasif hale geliyorsa hafızamız da zamanla unutmaya ve körelmeye neden olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için alışkanlıklarımızın dışına çıkmamız gerek. Cep telefonlarına, navigasyon uygulamalarına güvenmeden gideceğimiz adresi kendimiz bulmamız gerek. Beynimizin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla evimize hep aynı yoldan değil de farklı yollardan gitmeye çalışalım. Evimizin kapısını sürekli aynı elimizle değil de bu sefer de diğer elimizle açmayı deneyelim. Beyin, böylesine farklı ani hareketler ile sürekli aktif hale gelecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cep Telefonu, Cep Telefonu, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cep Telefonu Bağımlılığı Hafızayı Sarsıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:05:06. #7.13#
SON DAKİKA: Cep Telefonu Bağımlılığı Hafızayı Sarsıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.