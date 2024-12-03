Terör örgütü PKK/ YPG'nin, muhaliflerin kontrolünde bulunan Cerablus ilçesine roketle saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler Cerablus'u roketle hedef aldı.
Saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Cerablus'a Roketli Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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