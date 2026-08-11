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Çerçeve Yasa TBMM'den Geçti

Çerçeve Yasa TBMM\'den Geçti
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TBMM, 'Çerçeve Yasa'yı 467 kabul, 87 ret ile onayladı. Oylamada bazı milletvekilleri katılmadı.

Haber: Ogün AKKAYA - Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa"nın açık oylama sonuçları belli oldu. AK Parti'den dokuz, MHP'den iki milletvekili katılmadı. Açık oylamada 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken, 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamada toplam 592 oy kaydedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Elektronik oylamada toplam 563 oy kullanılırken, elektronik oylamanın ardından pusulaların kontrol edilmesiyle mükerrer oylar silindi. Böylece teklif, 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

AK PARTİ'DEN DOKUZ, MHP'DEN İKİ MİLLETVEKİLİ KATILMADI

TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa"nın açık oylama sonuçları belli oldu: AK Parti'den dokuz, MHP'den iki milletvekili katılmadı Açık oylamada 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken, 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamada toplam 592 oy kaydedildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 268 milletvekili kabul oyu verirken, 9 milletvekili oylamaya katılmadı. Bu isimler arasında AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar yer aldı.

Bu arada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi nedeniyle oylamaya katılmadı.

Yeni Parti'de 35 kabul, 54 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde 55 kabul oyu kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayan milletvekilinin sağlık sorunu nedeniyle tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu olduğu öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde 44 kabul oyu verilirken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Meclis Genel Kurulu'nda birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celan Adan ile İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de katılmayan isimler arasındaydı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 29 kabul, 2 ret oyu kullanıldı, 14 milletvekili oylamaya katılmadı. İYİ Parti'de ise 29 ret oyu kullanıldı.

Yeni Yol Partisi'nde 16 kabul, 3 çekimser oy kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Bağımsız milletvekillerinde 7 kabul, 1 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Hür Dava Partisi'nde 4 kabul oyu kullanılırken, Yeniden Refah Partisi'nde 4 çekimser oy verildi. Türkiye İşçi Partisi'nde 3, Demokratik Bölgeler Partisi'nde 2, Emek Partisi'nde 2 kabul oyu kullanıldı.

Demokrat Parti'de 1 ret, Demokratik Sol Parti'de 1 ve Saadet Partisi'nde 1 kabul oyu kullanıldı. Oylamanın genel toplamında 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kaydedildi. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Toplam oy sayısı 592 oldu.

Oylamada YENİ Parti Grubu'ndan 33 milletvekili kabul oyu verirken, 54 milletvekili ret oyu verdi, 4 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Teklife verilen 88 ret oyunun partilere göre dağılımında YENİ Parti 54, İYİ Parti 29, CHP 2, Demokrat Parti 1 ve bağımsız milletvekili Koray Aydın 1 ret oyu verdi.

ÖZGÜR ÖZEL, "MİLLETVEKİLLERİMİZ MİLLET NE DİYORSA ONA GÖRE KARAR VERECEK" DEMİŞTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kanun teklifinin görüşmeleri öncesinde sabah saatlerinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisi ve parti yönetiminin kanuna "evet" oyu vereceğini söylemişti. Özel, YENİ Parti milletvekillerinin kendi illerindeki seçmenlerin hassasiyetlerini dikkate alarak karar vereceğini belirtmişti.

Özel, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde, bu yasaya 'evet' diyeceğiz. Bu bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki YENİ Partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle YENİ Parti Grubu'nu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum" demişti.

Kaynak: ANKA

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