Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye Sunulacak - Son Dakika
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Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye Sunulacak

Çerçeve Yasa Teklifi TBMM\'ye Sunulacak
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AK Parti, YENİ Parti ile çerçeve yasa teklifi hakkında görüştü; somut bir taslak henüz yok.

Haber: Erva Gün - Feyaz Çanak

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan "çerçeve yasa" teklifi ile ilgilii bilgilendirmek amacıyla YENİ Parti Grubu'nu TBMM'de ziyaret etti. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, somut bir taslak metin görmediklerini söyleyerek, "Şu anda heyetlerimiz ve uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil" dedi. TBMM Başkanlığı'na yarın sunulması planlanan teklifin, cuma günü Adalet Komisyonu'nda, pazar günü Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" başlıklı kanun teklifinin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifle ilgili AK Parti yarın kapalı grup toplantısında kendi milletvekillerini bilgilendirecek. Bu toplantının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Teklifin cuma günü Adalet Komisyonu'nda, pazar günü de Genel Kurul'da görüşülmesi ve ardından Meclis'in tatile girmesi hedefleniyor. Bu çalışma takvimine ilişkin önerge verilmesi bekleniyor.

Cumhur ittifakı ortakları AK Parti ile MHP tarafından hazırlanan "çerçeve yasa" teklifi ile ilgili dün AK Parti'nin siyasi partileri bilgilendirmek amacıyla başlattığı temaslar bugün de devam etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Yol Partisi'nin ardından, teklif taslağı ile ilgili bilgilendirmek üzere YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile Adalet Komisyonu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ü TBMM'de ziyaret etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Murat Emir, somut bir taslak metin görmediklerini söyledi.

Emir, "Kamuoyunun da gündeminde olan çerçeve yasaya ilişkin bilgi verdiler. Şu anda heyetlerimiz ve uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutluk da bir teklif bizim için söz konusu değil. Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK, KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlanmış olduğunu anlıyoruz" dedi.

Ayrıca Emir, yasa teklifinin somut olarak Meclis'in gündemine gelmesiyle birlikte kendilerinin de ayrıntılı bir çalışma yapıp, kamuoyuna da YENİ Parti'nin tutumunu ifade edeceklerini aktardı. AK Parti heyetinin teklifi ne zaman sunacağına ilişkin soruya yanıt veren Emir, "Yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.

"ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR"

Teklifin, siyasi parti temsilcilerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulup sunulmamasına ilişkin ise Emir, "Böyle bir niyet var ama böyle bir niyeti tam olarak karşılayabilecek somutlukta bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Teklifin kendisi henüz ortada yok. Dolayısıyla bu konuda da biraz daha üzerinde çalışmaya ihtiyaç olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ GÜL: "İSTİŞARE ETTİK, BİLGİLENDİRDİK"

Abdulhamit Gül de görüşmenin ardından gazetecilerin teklifin TBMM Başkanlığı'na ne zaman sunulacağına yönelik sorusu üzerine "Çalışıyoruz" karşılığını verdi.

YENİ Parti ile teklifin içeriğine ilişkin görüştüklerini ve istişarede bulunduklarını söyleyen Gül, teklifin Adalet Komisyonu'nda ne zaman görüşüleceğine ilişkin soru üzerine teklif sunulduktan sonra Meclis İçtüzüğü hükümlerinin işletileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye Sunulacak - Son Dakika

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