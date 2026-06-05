Çerçeve Yasa Üzerine Görüşmeler Başladı - Son Dakika
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Çerçeve Yasa Üzerine Görüşmeler Başladı

Çerçeve Yasa Üzerine Görüşmeler Başladı
05.06.2026 11:12
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AK Parti ve İmralı Heyeti, çerçeve yasa taslağı için görüşmelere başladı, düzenlemeler hedefleniyor.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Süreçle ilgili hedeflenen "çerçeve yasa"  konusunda harekete geçildi. AK Partili üst düzey yöneticiler ile İmralı Heyeti'nin bir araya geldiği ve hazırlanması öngörülen taslak üzerinde görüşüldüğü öğrenildi. İmralı Heyeti ile DEM Parti'nin sürecin hızlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, süreçle ilgili hedeflenen "çerçeve yasa" konusunda temaslar başladı. AK Partili üst düzey yöneticiler önceki gün Meclis'te İmralı Heyeti ile bir araya geldi.

"Sürece özel bir toplantı değil, bayramlaşma ve sohbet" olarak yansıtılan bu görüşmede, heyetin İmralı'ya 24 Mayıs'ta gerçekleştirdiği son ziyaret gündeme geldi ve bu ziyarette terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la da görüş alışverişinde bulunulan ve Abdullah Öcalan'ın "kök yasa" olarak nitelendirdiği başlıklar da konuşuldu."

AK Partililer ile İmralı Heyeti'nin bu görüşmesi "bir taslak oluşturma çabası, taslak hazırlık çalışması" olarak nitelendirilirken, "kök yasa taslağının oluşması için ortaklaşma zemini arandığı; taslakta nelerin, nasıl yer alacağının çalışıldığı" belirtildi. Henüz bir netlik oluşmadığı ifade edilen taslağın hazırlanması amacıyla görüşmelerin devam edeceği, bu görüşmelerde ilerleme sağlandıkça ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda yol haritasının şekilleneceği belirtildi.

Abdullah Öcalan'ın "kök yasa" olarak tanımladığı, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları döneminde kamuoyuna "kod yasa", "çerçeve yasa", "barış yasası" vev "geçici yasa" gibi isimlendirmelerle yansıyan yasanın, "geçişi sağlayacak, köprü görevi görecek" nitelikte hazırlanması hedefleniyor.

Burada PKK'ya özgü olarak "kendini fesheden, silah bırakan örgüt" tanımının yapılması, kendini feshetmiş örgüt üyelerinin, örgütle iltisaklı ve irtibatlı olanların hukuki durumunun tanımlanması, ayrıca Abdullah Öcalan'ın bu süreçte müzakereler yürütebilmesini sağlayacak statü ve koşullarının yasal zemininin oluşturulması" ile Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler ve infazla ilgili düzenlemelere esas olacak hükümler yer alması öngörülüyor. Bu aşamada umut hakkına ilişkin bir düzenleme olmayacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, hem İmralı Heyeti'nin hem de DEM Parti'nin beklenen yasa için sürecin hızlanmasına yönelik adımlar atacağı öğrenildi. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da randevular istenmesi planlanıyor.

DEM Parti'nin bugünkü MYK toplantısında süreçle ilgili tüm bu gelişmelerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem için yol haritası niteliği taşıyacak program ortaya konması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İmralı Heyeti, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerçeve Yasa Üzerine Görüşmeler Başladı - Son Dakika

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