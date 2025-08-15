Çerçioğlu AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika
Çerçioğlu AK Parti'ye Katıldı

15.08.2025 18:51
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması, Aydın'da birlik ve beraberliği güçlendirecek.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP'den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partilerine katılmasının, AK Parti'nin milletin ortak iradesinin, birlik ve beraberliğinin adresi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Belediyeciliğin, AK Parti'nin kurucu vizyonunun en güçlü alanlarından biri olduğuna işaret eden Erdem, "Özlem Hanım'ın yerel yönetimdeki tecrübesi, halkla kurduğu güçlü bağ ve hizmet azmi AK Parti'nin vizyonu, istikrarı ve güçlü belediyecilik anlayışı ile birleştiğinde Aydın'ımıza değer katacaktır. Bu katılım, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, milletin ortak iradesinin, birlik ve beraberliğinin adresi olduğunu gösteren en net mesajdır." ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasıyla Aydın için yeni bir sayfa açıldığını, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiğini kaydeden Erdem, "Bu sayfada ayrılık yok, birlik var. Ötekileştirme yok, kucaklaşma var. Dar hesaplar yok, büyük Türkiye ideali var. Memleketimize, medeniyetimize yapacağımız katkıların heyecanı var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

17:20
