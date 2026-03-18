Çerçioğlu Muhtarlarla İftar Yemeği Düzenledi

18.03.2026 21:42
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, muhtarlarla iftar yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 ilçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Çerçioğlu, belediyeye ait tesiste düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, devletin şefkatli elini yerelde en güçlü şekilde hissettirmek için muhtarlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Halka hizmet anlayışıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Çerçioğlu, "Bugün burada oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, aslında Aydın'ın gücünü göstermektedir. Biz, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman, siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit davrandık. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, ayrıştırmayan, birleştiren bir anlayış içinde olduk." dedi.

Sahada çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çerçioğlu, "Sosyal belediyecilik ilkemizle kimseyi geride bırakmadan bu kadim toprakların bereketini yine bu toprakların insanlarıyla paylaşıyoruz. Bizim için en büyük paye, vatandaşımızın hanesindeki huzur ve yüzündeki güvendir. Aynı sofranın etrafında kurduğumuz bu samimiyet ve birliktelik, geleceğe dair en büyük teminatımızdır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından bazı muhtarlar Çerçioğlu'na çiçek verip teşekkür etti.

Programa Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
