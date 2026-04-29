Cerebrum Tech ile Güney Koreli WITS Arasında Ar-Ge ve Distribütörlük Anlaşması

Cerebrum Tech ile Güney Koreli WITS arasında Ar-Ge yatırımları ve distribütörlük anlaşması imzalandı. Tören, Cerebrum Tech Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleşti. WITS, Samsung Electro-Mechanics'in kablosuz şarj iş kolunu devralmış ve Samsung, Hyundai-Kia gibi markalara çözümler sunuyor. İş birliği, daha önce Kore'de imzalanan iyi niyet anlaşmasıyla başlamıştı.

Cerebrum Tech Kurucusu Dr. R. Erdem Erkul, anlaşmanın Türkiye ile Güney Kore arasında teknoloji köprüsü kurduğunu belirtti. WITS CEO'su Kim Eung-Tae ise iki ülke arasındaki bağların güçleneceğini ifade etti. Anlaşma kapsamında kablosuz şarj, mobilite, giyilebilir cihazlar ve yapay zekâ alanlarında iş birliği yapılacak.