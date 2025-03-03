Ceremana'da Gerginlik Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceremana'da Gerginlik Sona Erdi

Şam'ın Ceremana ilçesinde 4 gün süren gerginlik, güvenlik güçleriyle yapılan görüşmelerle sona erdi.

03.03.2025 03:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da, Dürzilerin yoğun olarak yaşandığı Ceremana ilçesinde 4 gündür devam eden gerginlik sona erdi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Güçleri ile kanaat önderleri arasında yapılan görüşmelerin ardından ilçede 4 gündür süren gerginlik yatıştırıldı.

Şam Kırsalı Polis Müdürü Tahir Muhammed Ömer, Genel Güvenlik Güçleri ile "Ceremana Kalkanı" adlı yerel silahlı grupların beraber bulunduğu karakolda incelemelerde bulundu.

Doğu Guta güvenlik yetkilisi Musab eş-Şami, Ceremana Karakolu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayların Savunma Bakanlığında görevli Ahmed el-Hatib'in öldürülmesiyle başladığını belirtti.

Bunun üzerine bazı kişilerin karakola saldırmasıyla gerilimin arttığını vurgulayan Şami, şunları söyledi:

"Bugün halk ve ileri gelenleri ile yapılan anlaşma sonucu güvenlik ve polis güçlerinin noktalarına geri dönüşü sağlandı. Bizi aile sıcaklığıyla karşıladılar. Allah onlardan razı olsun. Kan dökülmesinin durmasında kimin katkısı olduysa, Allah razı olsun. Şu an güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığı ve polisler bölgede. İlerleyen günlerde Ceremana halkıyla işbirliğimiz güçlenecek. İnşallah şehirdeki gerginlik dönemi artık sona erdi."

Şami, kanun dışı hareket edenlerin adalete teslim edileceğine işaret ederek, "Son olarak Ceremana halkına güvenliğin sağlanmasındaki katkıları ve bizlere destekleri için teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Öte yandan, AA ekibinin ilçe merkezinde çektiği görüntülerde hayatın normale döndüğü görüldü.

İlçede 4 gün önce başlayan gerginlikte, güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Olaylar, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceremana'da Gerginlik Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:09:51. #7.11#
SON DAKİKA: Ceremana'da Gerginlik Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.