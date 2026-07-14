Ceren N.B. Eve Döndü - Son Dakika
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Ceren N.B. Eve Döndü

Ceren N.B. Eve Döndü
14.07.2026 15:07
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Tokat'ta 12 gün kaybolan Ceren N.B., aileine sağ salim kavuştu, mutluluk yaşandı.

TOKAT'ta 12 gün önce yanına 2 valiz alıp, evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ceren N.B. (17), ailesine geri döndü. Kızlarına sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne ve babası, Ceren'in eve dönmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Fadime ve Burhan B. çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Ceren N.B., 1 Temmuz günü öğleden sonra saat 16.30 sıralarında yanına aldığı 2 valiz ile evden ayrıldı. Kızlarının eve dönmemesi ve telefonlarına ulaşılamaması üzerine endişelenen aile, durumu polise bildirdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Karşıyaka Polis Amirliği ekipleri, Ceren'i bulmak için çalışma başlattı. 12 gündür haber alınamayan Ceren N.B., dün akşam saatlerinde evine döndü.

DHA muhabirinin telefonla konuştuğu Burhan B., kızının dönüşünden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Şu anki duygularım benim için tarifsiz bir duygu" dedi.

Fadime B., ise kapı çaldığında büyük bir şok ve sevinç yaşadığını belirterek, "Kızım evine geldi çok şükür. Allah'ıma binlerce şükürler olsun, sağ salim bulundu. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Dünyalar bizim oldu. Allah kimseyi evladı ile sınamasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceren N.B. Eve Döndü - Son Dakika

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