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Çerkeş Anaokulu Öğrencileri Türkiye'nin 81 İlini Minyatürlerle Tanıttı - Son Dakika
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Çerkeş Anaokulu Öğrencileri Türkiye'nin 81 İlini Minyatürlerle Tanıttı

Çerkeş Anaokulu tarafından düzenlenen 'Adım Adım Ülkemi Geziyorum' etkinliği kapsamında öğrenciler, Türkiye'nin şehirlerinin sembolü olan yapıların minyatürlerini hazırladı. Ailelerinin yardımıyla 81 ile ait minyatürlerle katılımcılara şehirler hakkında bilgi veren öğrenciler, etkinliğe Çerkeş Kaymakam Vekili, Belediye Başkanı, Jandarma Komutan Vekili, Emniyet Müdür Vekili, Milli Eğitim Müdür Vekili, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çerkeş Anaokulu Öğrencileri Türkiye\'nin 81 İlini Minyatürlerle Tanıttı
01.01.2024 - 21:15,
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Çerkeş'te anaokulu öğrencileri Türkiye'nin 81 iline yaptıkları minyatürlerle tanıttı.

Çerkeş Anaokulu tarafından başlatılan "Adım Adım Ülkemi Geziyorum" etkinliği kapsamında öğrenciler Türkiye'nin şehirlerinin sembolü olan yapıların minyatürünü hazırladı.

Ailelerinin yardımıyla öğrenciler 81 ile ait minyatürlerle katılımcılara şehirler hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Çerkeş Kaymakam Vekili Volkan Kaplan, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Onur Aldaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Türkiye, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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