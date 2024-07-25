Çerkeş ilçesinde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Çerkeş ilçesinde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında Çerkeş ilçesinde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, il genelinde yürütülen faaliyetler, devam eden ve planlanan yatırımlar, sorun ve öneriler görüşüldü.

25.07.2024 12:18
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Çerkeş ilçesinde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında kurum ve kuruluşların, bölge ve il yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görerek hızlı ve etkili çözümler üretilmesi amacıyla İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının ilçelerde düzenlenmesine karar verilmesinin ardından ilk toplantı Çerkeş'te yapıldı.

Vali Taşolar başkanlığında Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen faaliyetler, devam eden ve planlanan yatırımlar, sorun ve öneriler görüşüldü.

Vali Taşolar, İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının verimli geçmesi adına her ay bir ilçede gerçekleştirileceğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il yöneticileri, yatırımcı kuruluş temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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