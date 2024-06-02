Çerkeş-Kızılcahamam Kara Yolunda Trafik Uygulaması - Son Dakika
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Çerkeş-Kızılcahamam Kara Yolunda Trafik Uygulaması

Çerkeş-Kızılcahamam Kara Yolunda Trafik Uygulaması

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen uygulamaya katıldı. Trafik kazalarının azaltılması ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamada, Kaymakam Bulgurlu sürücü ve yolcularla sohbet ederek trafik kurallarına riayet etmelerini ve daha duyarlı davranmalarını istedi.

02.06.2024 14:55
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Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş- Kızılcahamam kara yolunda jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen uygulamaya katıldı.

Trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılması, kara yollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme-bilinçlendirme amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda ortak uygulama düzenlendi.

Uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Bulgurlu, sürücü ve yolcularla sohbet ederek, vatandaşları trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara riayet etmeye davet ederek vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkeş-Kızılcahamam Kara Yolunda Trafik Uygulaması - Son Dakika

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