Çerkeş MYO'da Güvenlik Toplantısı

Güncel

Çerkeş Meslek Yüksekokulu güvenlik, işbirliği ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden yüksekokulla işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, ihtiyaçların tespiti, öğrencilerin barınma ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin konular ile sorunlar ve çözüm önerileri hususlarında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Çerkeş MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Huri Seval Gönderen Çakmak, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semra Kındap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakkı Fidan, Komiser Fırat Din, Belediye Üniversite Öğrenci Sorumlusu Sinan Keskin, Yurt ve Misafirhane Sorumlusu Yusuf Akgün katıldı.